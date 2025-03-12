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        Haraç saldırısı iddiasına yalanlama

        Emniyet Genel Müdürlüğü, Adana'da bir iş yerinin haraç verilmediği için 13 kez kurşunlandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada, olayın iş yeri sahibi ile M.A. adlı şüpheli arasındaki husumetten meydana geldiği kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 11:58 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:58
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        Haraç saldırısı iddiasına yalanlama
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        Adana'da bir iş yerinin haraç vermemesi nedeniyle 13 kez kurşunlandığı iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama geldi.

        Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Adana'da 5 milyon TL haraç vermeyen vatandaşın işyeri 13 kez kurşunlandı', 'Devletin seni koruyabileceğine inanıyorsan devam et, bu akşam gelip sana sıkacağız' şeklinde kamuoyuna yansıyan gerçek dışı haber ve paylaşımlar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

        Söz konusu olayla ilgili yapılan incelemede, iş insanı Mahmut Tarhan ile şüpheli M.A. arasında ticari anlaşmazlık yüzünden husumet çıktığı, M.A.nın alacağını tahsil etmek amacıyla Mahmut Tarhan ile görüştüğü, yaşanan anlaşmazlık sonrası 23.09.2024 tarihinde M.A'nın, tehdit ve yağma suçlarından tutuklandığı ve iki ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği anlaşılmıştır.

        03.03.2025 tarihinde Mahmut Tarhan, şüpheli M.A'nın azmettirmesi sonucu kardeşi Ş.A. tarafından silahla yaralanmıştır. Olayın ardından 10.03.2025 günü şüpheliler M.A. ve Ş.A. yakalanarak gözaltına alınmış, adli mercilerce tutuklanmıştır.

        Yapılan soruşturmalarda şüpheliler; M.A., N.A., Ş.A. ve O.A'nın daha önce de benzer suçlara karıştıkları yağma, mala zarar verme, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve silahla işyeri kurşunlama gibi suçlardan haklarında adli işlem yapıldığı tespit edilmiştir."

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