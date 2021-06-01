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Hareketsiz yaşama bağlı gelişen rahatsızlıklar sağlık sisteminin yükünü artırıyor

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysu Zekioğlu, hareketsiz yaşamın pek çok hastalığa neden olarak sağlık sistemine yük getirdiğini söyledi.

Hareketsiz yaşama bağlı gelişen rahatsızlıklar sağlık sisteminin yükünü artırıyor
AA

Doç. Dr. Zekioğlu, Trakya Üniversitesince çevrim içi düzenlenen "1. Ulusal Fiziksel Aktivite E-Sempozyumu"nda "Sağlık Politikaları ve Maliyet Boyutuyla Fiziksel Aktivite" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Zekioğlu, toplumlarda görülen hastalıkların sağlık sistemlerini ve politikalarını doğrudan etkilediğini ifade etti.

Fiziksel hareketsizliğin pek çok hastalığa neden olduğunu anlatan Zekioğlu, bu durumun ekonomiye büyük etkisi olduğunu vurguladı.

Günümüzde çevrim içi sistemlerin yaygınlaşması ve iş modellerinin değişmesine bağlı olarak fiziksel hareketliliğin azaldığını dile getiren Zekioğlu, "Uzaktan eğitim, evde çalışma modelleri gibi faktörlerin hayatımıza girmesi daha sedanter (fiziksel aktivitelerin olmadığı) bir yaşam tarzının bireyler tarafından benimsenmesine neden oldu." dedi.

Hareket odaklı çalışan insan vücudunun fiziksel aktiviteden uzak kalmasıyla birlikte sorunların arttığına dikkati çeken Zekioğlu, şunları kaydetti:

"Hareket odaklı programlanmış insan vücudu, sedanter yaşamın insan hayatına girmesiyle birlikte hastalık olarak görülmeye başlıyor. Kalp damar hastalıkları, diyabet ve kanser gibi hastalıklar artıyor. Bu hastalıkların sağlık sistemi üzerinde yaptığı bir hastalık yükü var. Çünkü kaybedilen bir yaşam yılı oluşuyor. Yeti yitimiyle gelişine yıllar oluyor, yaşam kalitesinde düşüş meydana geliyor. Ekonomik anlamda bakıldığında iş gücü ve iş günü kayıpları oluyor. Bireysel ve toplumsal etkileri var. Asla maliyetini hesaplayamadığımız ağrı, acı ve ızdırap gibi soyut maliyetleri de var."

Zekioğlu, sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı bir yaşamın oluşması için dünya genelinde çalışmalar yapıldığını, bu bağlamda aktif bir hayatın anahtarının fiziksel aktivite olduğunu vurguladı.

Toplum genelinde fiziksel aktivitenin artırılarak halk sağlığının korunabileceğini aktaran Zekioğlu, "Haftada 150 dakikadan daha az aktivite yapan bireylerin yüzde 10'u aktivite düzeyini artırdığında inme, diyabet, kardiyovasküler sistem hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıklara yakalanma oranının azalacağı görülmektedir." diye konuştu.

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