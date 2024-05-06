'Ya İstiklâl Ya Ölüm'ün kitabını çıkardılar

Bugüne kadar aralarında 'Çakallarla Dans' serisinin de olduğu birçok sinema filmine imza atan Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi, bu kez kitap yazdı.

Ali Tanrıverdi - Murat Şeker

Murat Şeker, Ali Tanrıverdi ve Çağdaş Dinç tarafından kaleme alınan 'Ya İstiklâl Ya Ölüm', aynı adlı filmin senaryosunun kitabı halinde okuyuculara ulaştırıldı.

Murat Şeker, 'Ya İstiklâl Ya Ölüm' hakkında şunları söyledi; "İşte bu elinizde duran kitap aslında henüz tamamlanmayı bekleyen bir film senaryosundan ibaret. Film senaryoları son paragrafı yazılsa da tamamlanmamış ve hep bitirilmeyi bekleyen bir metin türü aslında. Çünkü yönetmen gelip o senaryoyu kendi yorumuyla filme dönüştürmediği sürece eksik bir tarafı kalıyor. Oyuncular tarafından canlandırılmalı, görüntü yönetmeni tarafından çerçeve içine alınmalı ve kurgucunun seçtiği planlarla yapılan müzik eşliğinde bir araya getirilip tamamlandığında gerçek bir filme dönüşüyor. Yani senaryolar film olsun diye yazılan cümlelerin bir toplamı ama onların da bir değeri var, çok ciddi bir emek var. Özellikle elinizdeki bu kitap gibi buradaki bir cümleyi yazmak için okunan yüzlerce başka kitap, yüzlerce tarihi belge araştırması olan bir emekten bahsediyorum. Umarım bir gün bu senaryoyu filme dönüştürebiliriz. Bugüne dek yönetmen ya da yapımcı olarak 18 proje yaptım, elbet günün birinde Mustafa Kemal'e olan borcumuzu da ödeyeceğimiz bir filme imza atacağız, iyi okumalar dilerim."