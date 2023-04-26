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Haberler Dünyadan Harry Belafonte hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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Harry Belafonte hayatını kaybetti

New York doğumlu ABD'li şarkıcı, söz yazarı ve aktör Harry Belafonte, 96 yaşında hayata veda etti

Harry Belafonte hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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BBC Türkçe'nin aktardığına göre; ABD'li şarkıcı, söz yazarı ve aktör Harry Belafonte'den acı haber geldi. 1950’li yıllarda çıkardığı 'Banana Boat - Day O' şarkısı ile büyük ün kazanan Belafonte, 96 yaşında yaşamını yitirdi.

'Banana Boat - Day O' adlı parça, 1988 yapımı Tim Burton filmi 'Beetlejuice’ta da kullanılmış ve yeni nesillerce 'Belafonte’nin tanınmasını sağlamıştı.

HARRY BELAFONTE HAKKINDA

Manhattan doğumlu Harry Belafonte, çocukluğunun ilk kısmını aile kökenlerinin dayandığı Jamaika’da geçirmişti. Nezaketi ve iyi görünümü ile kariyerinin ilk yıllarında 'Kalipso (Jamaika kökenli bir dans) Kralı' olarak anılmıştı.

Amerik'da ırk temelli ayrımcılığın zirvede olduğu yıllarda birçok lüks gece kulübünde ilk sahne alan siyah ABD'li olmuştu.

1954’te rol aldığı 'Island in the Sun' isimli yapımda beyaz bir kadınla flört etmesi, ülkenin güney bölgelerinde sinema baskını tehditlerine neden olmuştu.

Hayatı boyunca politik bir isim olan Belafonte, 1980’li yıllarda Etiyopya’daki açlık krizine dikkat çekmek için yazılan 'We Are the World' isimli şarkının hazırlayıcılarının başında geliyordu.

Harry Belafonte, 2001'de New York Times’a verdiği röportajda, "İsyan etmek sağlıklı bir eylemdir. Kızgın olmak da bunun yakıtıdır" demişti.

Belafonte’ye 2014'te insani yardım çalışmaları nedeniyle Akademi Onur Ödülü verilmişti.

Harry Belafonte, 80’li yaşlarında dahi ırk ve gelir eşitliği konusunda mesaj vermeye devam ediyordu.

2006'da Venezuela’ya yaptığı bir gezide, dönemin ABD Başkanı George W. Bush’u “Dünyanın en büyük teröristi” ilan ederek manşetlere çıkmıştı.

'Rolling Stone' dergisine verdiği röportajda müzik kariyerinin, dünyadaki eşitsizliklere değinme fırsatı verdiğini söyleyen Harry Belafonte, Türkiye’de de hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahipti.

'Day O' isimli şarkının yer aldığı 'Calypso' albümü solo bir sanatçının bir milyon satışını açtığı ilk albüm olmuştu.

Harry Belafonte'nin Danny Kaye ve Nana Mouskouri ile birlikte söylediği 'Ninanay Yavrum' şarkısı da sosyal medyada çok paylaşılanlar arasındaydı.

Fotoğraflar: AP

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