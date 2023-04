1954’te rol aldığı 'Island in the Sun' isimli yapımda beyaz bir kadınla flört etmesi, ülkenin güney bölgelerinde sinema baskını tehditlerine neden olmuştu.

Hayatı boyunca politik bir isim olan Belafonte, 1980’li yıllarda Etiyopya’daki açlık krizine dikkat çekmek için yazılan 'We Are the World' isimli şarkının hazırlayıcılarının başında geliyordu.

Harry Belafonte, 2001'de New York Times’a verdiği röportajda, "İsyan etmek sağlıklı bir eylemdir. Kızgın olmak da bunun yakıtıdır" demişti.

Belafonte’ye 2014'te insani yardım çalışmaları nedeniyle Akademi Onur Ödülü verilmişti.

Harry Belafonte, 80’li yaşlarında dahi ırk ve gelir eşitliği konusunda mesaj vermeye devam ediyordu.