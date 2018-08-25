Hartberg - Lask Linz rakamlar

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Hartberg, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Lask Linz takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Hartberg 3 puanla 8. sırada, Lask Linz 7 puanla 5. sırada bulunuyor. Hartberg son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Lask Linz, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 576. İddaa'da Hartberg kazanır 3.00, berabere biter 3.20, Lask Linz kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Hartberg son hafta oynanan Lask Linz maçında 2-2 berabere kaldı.

Lask Linz, Hartberg karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Hartberg, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 3 gol yedi.

Lask Linz, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Lask Linz, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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