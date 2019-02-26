Vodafone Park'ta 3-0 geriye düşmesine rağmen 3-3 berabere kalan Fenerbahçe 'de derbinin baş kahramanlarından olan Hasan Ali Kaldırım açıklamalarda bulundu. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre golü attığı ilk anda kaleci Karius'un hatalı olduğunu düşündüğünü belirten tecrübeli sol bek, "Ben vurduğum esnada kendi açımdan sanki kalecinin hatası var gibi gördüm ilk aşamada fakat daha sonra golün tekrarını izlediğimde yapabilecek hiçbir şeyi olmadığını gördüm. Çok güzel yere gitmiş gerçekten. Kadıköy'deki maçlarda da buna yakın, çok güzel şutlarım vardı ama olmamıştı. Hatta çok benzer yerden vurduğum bir top direkten dönmüştü. Bugün oldu, bilmiyorum belki daha güzel oldu böyle" dedi.

Hasan Ali, gol sevinci sırasında çok konuşulan "Buradayım" ve "Yazın" hareketleriyle ilgili ise "Golden sonra 'Buradayım' hareketiyle birlikte yaptığım 'Yazın' hareketini basına yapmadım. Zenit maçında hatamın olmadığı yerlerde beni hatalı göstermeye çalışanlara yaptım. Onlara cevap vermek istedim. Çünkü ben kaçmıyorum. Hocam benden hangi görevleri beklerse yerine getirmeye çalışıyorum. Onu söylemek istedim" ifadelerini kullandı.

"SİNYALİ ASLINDA İLK YARIDA VERDİK"

Hasan Ali, geri dönüş öncesi devre arasında soyunma odasında yaşananlarla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Tabii ki kendi aramızda konuştuk önce. Sonra da hocamız güzel bir konuşma yaptı. Bu işin böyle gitmeyeceğini söyledi. Zaten oyunun son 5-10 dakikasında zaten oyuna başlamak istediğimiz gibi oynayabilmiştik. Orada aslında sinyalini vermiştik ikinci yarıdaki oyunun. Şansız bir gol daha yememize rağmen soyunma odasında silkelendik. Kendi aramızda konuştuk. Hırslandık ve sahaya çıktık. Taraftarımız o skora rağmen sahip çıktılar bize ve inanılmaz bir destek verdiler. O andan itibaren zaten her şey başlamış oldu."