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Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya kaç yaşında? Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kim?

Sosyal medyanın gündeminde Hasan Can Kaya var. Bütün gün sosyal paylaşım platformu Twitter'ın Trend Topic listesinden düşmeyen Hasan Can Kaya merak ediliyor. Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya kaç yaşında? Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kim?

Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya kaç yaşında? Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kim?

Günün en çok konuşulan ismi Hasan Can Kaya oldu. Konuşanlar adlı stand-up gösterileriyle tanınan ve bu gösterilerin Youtube yayınlarıyla son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya kaç yaşında? Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kim?

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989 tarihinde Güngören, İstanbul'da doğdu. Türk komedyen ve stand-up'çı.

HASAN CAN KAYA HAYATI

16 Aralık 1989’da Güngören’de doğdu. Emre Karayel ve Demet Evgar'ın fenomen dizisi 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk'ta senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş’ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020’de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.

HASAN CAN KAYA ŞOVLARI

Konuşanlar Talk Show
Hasan Can Kaya - Stand Up Party

HASAN CAN KAYA SEVGİLİSİ

Hasan Can Kaya'nın çeşitli komedi programlarında yönetmenlik ve oyunculuk yapan Sultan San ile ilişkisi vardır.

HASAN CAN KAYA KONUŞANLAR

YouTube'da 1.7 milyon takipçisi bulunan Hasan Can Kaya'nın Acun Ilıcalı'nın dijital yayın platformu EXXEN ile anlaştığı biliniyor. Konuşanlar adlı şov peogramının yeni bölümleri artık EXXEN'de yayınlanacak.

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