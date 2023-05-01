FIRAT ÜNİVERSİTESİ: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR



Fırat Üniversitesi ise Kaya’dan özür beklediklerini belirterek hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.



Yapılan açıklamada, "Bir medya platformunda yayınlanan programda üniversitemiz ve şehrimizle ilgili küçük düşürücü ifadelerde bulunan Hasan Can Kaya isimli sunucuyu kınıyor, şehrimizden ve üniversitemizden özür dilemesini bekliyoruz. Ayrıca ilgili kişiyle ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır" denildi.