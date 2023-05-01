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Hasan Can Kaya'nın şakasına tepki! Hukuki süreç başlatılacak...

Komedyen Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programında Elazığ'da bulunan Fırat Üniversitesi hakkında yaptığı şaka tepki çekti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Hasan Can Kaya'yı kınarken, Fırat Üniversitesi ise hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu

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  • Hasan Can Kaya'nın şakasına tepki! - Magazin haberleri

    Hasan Can Kaya, programında konuklarından birine "Ne mezunusun?" diye sordu.
  • Hasan Can Kaya'nın şakasına tepki! - Magazin haberleri

    Genç kız ise, "Elazığ, Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum" cevabını verdi.
  • Hasan Can Kaya'nın şakasına tepki! - Magazin haberleri

    Bunun üzerine Kaya, "Elazığ Bilgisayar Mühendisliği, bilgisayar yok ama. Bu çocukların abaküsü var ya, onunla yapıyorlar" dedi.

    Ünlü komedyenin şakasına art arda tepkiler geldi.
  • Hasan Can Kaya'nın şakasına tepki! - Magazin haberleri

    "ŞEHRİMİZİ VE ÜNİVERSİTEMİZİ KÜÇÜMSEMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

    Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Ülkemizi uluslararası alanda temsil eden ve saygınlığı olan Fırat Üniversitemize yönelik konuşmalarından dolayı Hasan Can Kaya’yı kınıyorum. Aziz şehrimizi ve Fırat Üniversitemizi küçümsemek hiç kimsenin haddine değildir" sözleriyle Kaya'yı eleştirdi.
  • Hasan Can Kaya'nın şakasına tepki! - Magazin haberleri

    "ESEFLE KINIYORUM"

    AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ise, "Aziz şehir Elazığ’ı ve Bilimin Parlayan Yıldız’ı, binlerce mezunu olan Fırat Üniversitesi’ne yönelik aşağılayıcı konuşmalarınızdan dolayı sizi esefle kınıyorum. Aziz şehrimiz sahipsiz değildir!" ifadelerini kullandı.
  • Hasan Can Kaya'nın şakasına tepki! - Magazin haberleri

    FIRAT ÜNİVERSİTESİ: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR

    Fırat Üniversitesi ise Kaya’dan özür beklediklerini belirterek hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

    Yapılan açıklamada, "Bir medya platformunda yayınlanan programda üniversitemiz ve şehrimizle ilgili küçük düşürücü ifadelerde bulunan Hasan Can Kaya isimli sunucuyu kınıyor, şehrimizden ve üniversitemizden özür dilemesini bekliyoruz. Ayrıca ilgili kişiyle ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır" denildi.

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