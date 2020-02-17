Batman'ın Hasankeyf ilçesinin boşaltılmasının ardından kaderine terk edilen sokak hayvanları İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Bulut Kutlu'nun haberine göre, ağustos ayı itibarıyla su tutulmaya başlayan Ilısu Barajı'nda su seviyesi 78 metreye ulaştı. Baraj gölünde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf de sular altında kalmaya başladı.
Hasankeyfliler, eski yerleşim yerinden yeni evlerine taşınırken tarihi ilçede bulunan sokak hayvanları ise kaderine terk edildi. Eski Hasankeyf’te unutulan sokak hayvanlarının yardımına AFAD ekipleri yetişti. Botlarla eski yerleşim yerine ulaşan AFAD ekipleri, burada mahsur kalan hayvanları tek tek toplayarak suyun diğer tarafına getirdi.
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