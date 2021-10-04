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Haberler Gündem HASRET BİTTİ! Son dakika: Sevda, 27 yıl sonra yanan saçlarına kavuştu! - Haberler
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Hasret bitti! Tam 27 yıl sonra...

Batman’da 4 yaşındayken soba yanığından saçları ve cildinin belirli bölgeleri yanan 31 yaşındaki Sevda Avcı'nın, 27 yıl süren saç hasreti sonra erdi. 27 yıl sonra saçları ekilen Avcı, büyük mutluluk yaşadı.

HASRET BİTTİ! Son dakika: Sevda, 27 yıl sonra yanan saçlarına kavuştu! - Haberler
Hasret bitti! Tam 27 yıl sonra...
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İHA

Batman'da 27 yıl önce soba yanığından saçları ve cildi yanan Sevda Avcı, saç ekim uzmanı Ömer Uğur kliniğinde eski saçlarına kavuştu. Saç hasreti sona eren Avcı, "Ben bu kadar iyi sonuç beklemiyordum açıkçası. Ben biraz bile çıksa sevinirdim, yeterdi. O kadar iyi sonuçla karşılaştım ki çok mutluyum. 4 yaşındayken yanmıştım, saçlarım da yanmıştı. 2 yıl öncesine kadar sürekli araştırıyordum ama hiçbir umut yoktu çünkü yanan saçlar ekilmiyordu.

"SAÇLARIMI TOPLAYAMIYORDUM, TOKA TAKAMIYORDUM"

Sonra internette Ömer hocayı gördüm. Ablam tavsiye etti daha doğrusu orada gördüm. Araştırdım sonra buraya geldim. Onlar ekilebileceğini söyledi. Saçımı ektiler. Çok mutluyum. Ben gerçekten 27 yıldır hasretle bekliyordum böyle bir şeyi. İnanmıyordum da olacağına. Ama başardılar. Rabbim de nasip ediyor demek ki. Çocukluktan beri saçlarımı istediğim gibi bağlayamıyordum yandığı için. Mesela bir toka bile takamıyordum herkes takarken.

"HERKES ÇOK ŞAŞIRDI, İNSAN MUTLU OLUYOR"

Ben de istiyordum ama olmuyordu işte. Ondan sonra saçlarım ekildi. Çok mutluyum. Çok zorluk geçirdim, gerçekten zor süreçler atlattım. 2 yıl oldu saçlarımı ekeli. 4 bin 400 greft ekildi. Herkes çok şaşırdı gerçekten. Onlar da bilmiyordu yanan saçların ekildiğini. Onlar da çok sevindi benim adıma. Ektirmeyi düşünen de var aynı şekilde. Saçları yanan arkadaşlar var. Onlar da ektirmeyi düşünüyor benimkini gördükten sonra. Umutsuzluğa düşmesinler. İnsan mutlu oluyor” dedi.

"SEVDA'NIN ÖZLEMİNİ GİDERDİK"

İHA'da yer alan habere göre saç ekim uzmanı Ömer Uğur ise çocuk yaşta soba yanığında saçlarını kaybeden ve 27 yıl boyunca saçlarına toka bile takamayan Sevda Avcı’yı eski saçlarına kavuşturduğu için büyük mutluluk duyduğunu ve işinin en güzel tarafının da insanlara böyle mutlu görmesi olduğunu söyledi. Uğur, “Sevda Avcı bize iki yıl önce başvuru yaptı. Soba yanığı vardı. 4 yaşında bir sorun yaşamış. İki yıl önce geldi analiz yapık. 4 bin 400 greft çalıştık. Güzel bir çalışma oldu. Gerçekten Sevda hanımın 27 yıllık özlemini, hasretini giderdik.

"TOKA TAKAMIYORDU, SAÇLARINI UZATTI"

Toka bile takamazken şu an saçlarını uzatmış bir vaziyette. Mutluluğunu bizimle paylaştı. Biz de çok mutlu olduk. Biz de böyle bir sonuç beklemiyorduk. Çünkü böyle durumlarda veya vakalarda yüzde otuzla yüzde kırık arası bir sonuç bekliyoruz. Ama sonuç neredeyse yüzde yüz oldu. Yanık vakası veya işte farklı durumları olan saç kıran gibi böyle vakalar da araştırıp doğru yerleri tercih etsinler. Hastane bünyesine veya doktor kontrolünde olmasına dikkat etsinler” diye konuştu.

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