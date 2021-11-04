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Haberler Gündem DOKTORA ŞİDDET! Sağlık çalışanlarını darp eden kişiye gözaltı! - Haberler
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Mersin'de sağlık çalışanı ve güvenlik görevlisini darp iddiasına gözaltı

Sağlık çalışanlarına yönelik bir şiddet olayı daha meydana geldi. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yeğenini tedavi eden sağlık çalışanı ile kendisini engellemeye çalışan güvenlik görevlisini darbettiği ileri sürülen hasta yakını gözaltına alındı. Sağlık-Sen Mersin Şube Başkanlığı öncülüğünde hastane önünde toplanan bir grup sağlık çalışanı da, meslektaşlarının darbedilmesine tepki gösterdi

DOKTORA ŞİDDET! Sağlık çalışanlarını darp eden kişiye gözaltı! - Haberler
Hasta yakını sağlık çalışanlarını darbetti!
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AA

Edinilen bilgiye göre, hastanenin çocuk acil servisinde görevli hemşire Burak E, tedavi ettiği bir çocuğun amcası tarafından darbedildi. Olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi Süleyman D. de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

AA'nın haberine göre, Burak E'nin "beyaz kod" vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, hasta yakınını gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Burak E'nin, el parmaklarından birinin kırıldığı belirlendi.

Darp raporu alan hemşire ve güvenlik görevlisi, şüpheli hakkında şikayette bulundu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLAYI PROTESTO ETTİ

Sağlık-Sen Mersin Şube Başkanlığı öncülüğünde hastane önünde toplanan bir grup sağlık çalışanı, meslektaşlarının darbedilmesine tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Sağlık-Sen Mersin Şube Başkanı Hasan Özer, hasta yakınının saldırısıyla yaralanan sağlık çalışanı ve güvenlik görevlisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi gerektiğine dikkati çeken Özer, şunları kaydetti: "Dün akşam saatlerinde hasta yakını tarafından sağlık çalışanı üyemiz ve güvenlik personelimiz şiddete uğramış, menfur saldırı sonucu üyemizin parmağı kırılmıştır. Her iki çalışanımıza ve camiamıza geçmiş olsun. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişiyi esefle kınıyor, en ağır cezai işlemin uygulanmasını tüm yetkili mercilerden talep ediyoruz. Şifa dağıtan ellere saldırıda bulunanların tutuklu yargılanmasını ve bir daha sağlık hizmeti almaya gelirken kolluk kuvvetleri nezaretinde getirilmesini istiyoruz."

Sağlık çalışanları, basın açıklamasının ardından bir süre alkışla tempo tutarak olaya tepki gösterdi.

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