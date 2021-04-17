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DHA

Kafatasında oluşan çatlak nedeniyle yapılan ameliyattan 9 gün sonra hayatını kaybeden Gülhancıoğlu'nun ölüm nedeni olarak 'künt kafa travması' ve 'Covid' yazıldı. Gülhancıoğlu'nun yakınları, ihmal gerekçesiyle hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

KISA SÜRE SONRA YENİDEN DÜŞTÜ

Antalya'da koronavirüse yakalanan Sami Gülhancıoğlu, 1 Nisan'da yakınları tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada acil serviste muayene edilen Sami Gülhancıoğlu, iddiaya göre kendinden geçip yataktan düştü. Görevliler tarafından kaldırılan Gülhancıoğlu, yeniden yatağa oturtuldu. Gülhancıoğlu, kısa süre sonra yeniden bilincini yitirip zemine düştü.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrollerde, Gülhancıoğlu'nun kafatasının çatladığı ortaya çıktı. Aynı günün akşamı ameliyat edilen Gülhancıoğlu, yoğun bakım ünitesine alındı. Burada tedavisi devam eden Gülhancıoğlu, 10 Nisan günü saat 18.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Ölüm belgesine 'künt kafa travması' ile 'Covid' yazılan Gülhancıoğlu'nun cenazesi, işlemlerin ardından toprağa verildi.