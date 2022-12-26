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Haberler Gündem Güncel Hatalı park nedeniyle yangın ihbarına yaya olarak gittiler!
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Akılalmaz görüntü! Avcılar'da itfaiyeye hatalı park engeli

İstanbul'da özellikle itfaiye araçlarının geçişini engelleyen hatalı park sorununa, akılalmaz bir görüntü eklendi. Avcılar'da, yangın ihbarının yapıldığı bir binaya ulaşmaya çalışan itfaiye aracı sokağa giremedi. Bunun üzerine ise görevliler, yangın tüpleriyle yaya olarak binaya ulaştı

Hatalı park nedeniyle yangın ihbarına yaya olarak gittiler!
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DHA

Avcılar'da yangın ihbarına giden itfaiye araçları sokak başına park edilen iki araç nedeniyle geçemedi. İtfaiye erleri araçtan inerek binaya yaya giderken, bina sakinlerinin söndürdüğü küçük çaplı yangını kontrol etti.

DHA'nın haberine göre, Denizköşkler Mahallesi'nde dün bir binanın elektrik panosunda duman ardından patlama ve küçük çaplı yangın çıktı.

İTFAİYE ARACI, SOKAĞA GİREMEDİ

Bina sakinlerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yine de itfaiyeye haber verildi. Sevk edilen itfaiye araçları ters yönden gelen bir sürücünün geri giderek yolu açması için biraz gecikirken, daha sonra binanın bulunduğu Berker Sokak girişine kadar geldi.

YANGIN TÜPLERİYLE YAYA OLARAK GİTTİLER

Ancak, sokak başında bir kamyonet ve diğerinde hafif ticari araç park edildiği için araçlar sokağa giremedi. İtfaiye erleri araçtan inerek yaya olarak binaya giderken, bazı görevliler de önlem amacıyla yangın tüplerini taşıdı.

Yapılan kontrollerin ardından ciddi bir tehlike olmadığı belirlendi. Bu arada yakındaki bir manava ait kamyonet çekilirken, hafif ticari araç sürücüsü daha sonra sokak girişinden aracını kaldırdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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