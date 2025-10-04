Hatay'da 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Hatay Kırıkhan'da 2 motosikletin karıştığı kazada sürücülerden 1'i hayatını kaybetti diğeri ağır yaralandı
Giriş: 04.10.2025 - 01:06 Güncelleme: 04.10.2025 - 01:13
Kırıkhan ilçesinde N.K. idaresindeki motosiklet, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde Y.D. idaresindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan sürücüler, ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Y.D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ