        Hatay'da 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Hatay Kırıkhan'da 2 motosikletin karıştığı kazada sürücülerden 1'i hayatını kaybetti diğeri ağır yaralandı

        Giriş: 04.10.2025 - 01:06 Güncelleme: 04.10.2025 - 01:13
        Kırıkhan ilçesinde N.K. idaresindeki motosiklet, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde Y.D. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan sürücüler, ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Y.D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

