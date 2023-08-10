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        Haberler Gündem Hatay'da inşaatta göçük: 3 işçi kurtarıldı, birini kurtarma çalışması sürüyor

        Hatay'da inşaatta göçük: 3 işçi kurtarıldı, birini kurtarma çalışması sürüyor

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir inşaatta göçük meydana geldi. 4 işçiden 3'ü kurtarıldı 1 işçi için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:42
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        Hatay'da inşaatta göçük! 1 işçi göçük altında
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir inşaatta göçük meydana geldi, 5 işçi kendi imkanları ile çıktı, 4 işçiden 3'ü ise ekipler tarafından kurtarıldı. Göçükte bir işçiyi kurtarma çalışması ise sürüyor.

        Olay, İlçeye bağlı Sanayi Mahallesi 2 nolu sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sokakta yapımı süren 3 katlı inşaat kısmen göçük oluştu. İşçilerden 5'i kendi imkanları alandan çıktı 4'ü ise göçükte kaldı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarında destek verdiği çalışmada ekipler 3 işçiyi yaralı kurtardı. İşçiler hazır bekleyen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

        Göçük altında bir işçinin daha olduğu kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

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