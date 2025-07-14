Hatay'da kamyon restoran bahçesine düştü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hurda yüklü kamyonun restoran bahçesine düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 14.07.2025 - 22:21 Güncelleme: 14.07.2025 - 22:21
M.T. idaresindeki kamyon, Narlıca Mahallesi 517. Sokak'ta kontrol çıkarak yolun yaklaşık 8 metre altındaki restoranın bahçesine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile restorandaki müşteri H.İ.Ö, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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