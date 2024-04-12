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        Haberler Gündem Hatay'da kaybolan 51 yaşındaki kadın aranıyor - Güncel haberler

        Hatay'da kaybolan 51 yaşındaki kadın aranıyor

        Hatay'ın Erzin ilçesinde kaybolan 51 yaşındaki Nurcan Demir için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 23:50 Güncelleme: 12.04.2024 - 23:50
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        Kaybolan 51 yaşındaki kadın aranıyor
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        Bayram nedeniyle 5 Nisan'da Tokat'tan annesinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gelen Batıkan Arapoğlu, annesini evde bulamayınca arkadaşlarının yanına yerleşti. Birkaç gün bekleyen Arapoğlu, annesinden haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu.

        Polis, yalnız yaşadığı öğrenilen, 2 çocuk annesi Nurcan Demir'in bulunması için çalışma başlattı.

        Annesinin psikolojik sıkıntılarının olduğunu belirten Arapoğlu, evin kapısını savcılık kararıyla açtırdığını söyledi.

        Annesinin bulunmasını isteyen Arapoğlu, "Komşusuna Dörtyol’a gidiyorum demiş. Daha hangi servise bindiğini, tam nereye gittiğini de bilmiyoruz. En son cuma günü saat 11.00 ile 13.00 arasında gözükmüş. Ondan sonra ne gören ne de duyan var." dedi.

        Ekipler, bölgedeki arama çalışmasını sürdürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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