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        Haberler Gündem Hatay'da yerinde dönüşümün ilk temeli atıldı

        Hatay'da yerinde dönüşümün ilk temeli atıldı

        Hatay'ın ilk, yerinde dönüşüm temel atma töreni, Yayladağı ilçesinde gerçekleşti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 18:22 Güncelleme: 18.11.2023 - 18:22
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        Hatay'da ilk temel atıldı
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        İlçeye bağlı Leylekli Mahallesi´nde gerçekleştirilen temel atma törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, siyasi parti mensupları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Yayladağı Belediyesi ve Yerinde Dönüşüm Ofisi tarafından başlanacak olan projede ilk hak sahibi olan Ali Kunduz adlı vatandaşın evinin yerinde dönüşümü için temel atma töreni düzenlendi. Bakan Yardımcısı Gürgen, Hatay'ın yerinde dönüşümle kısa sürede ayağa kaldırılacağını belirterek, tüm vatandaşlara hayırlı olması temennilerini iletti. Konuşmaların ardından protokolün katılımıyla ilk konutun temeli atıldı.

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        #Hatay
        #yerinde dönüşüm
        #haberler
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