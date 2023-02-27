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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'daki Koz Kalesi de depremlerde hasar gördü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bulunan ve Antakya Prensliği döneminde yapıldığı değerlendirilen tarihi Koz (Kursat) Kalesi'nin de depremlerde hasar gördüğü ortaya çıktı

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DHA
  • Hatay'daki Koz Kalesi de depremlerde hasar gördü

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ile Hatay'da 3 dakika arayla meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, taşınmaz tarihi eserlerde de hasar meydana getirdi.
  • Hatay'daki Koz Kalesi de depremlerde hasar gördü

    DHA'nın haberine göre Hatay'ın Altınözü ilçesi sınırlarında yer alan ve tarihi konumdaki Koz Kalesi'nin, yaşanan 4 büyük depremin ardından hasar aldığı görüldü.
  • Hatay'daki Koz Kalesi de depremlerde hasar gördü

    Tarihi kaleye giden yolda burçlardan ve kaleden taşların düştüğü dikkat çekti. Kalenin burçlarının bir kısmının yıkılması ise havadan görüntülendi.
  • Hatay'daki Koz Kalesi de depremlerde hasar gördü

    "KALENİN TAŞLARI YERİNDEN OYNADI"

    Depremde büyük panik yaşadıklarını belirten mahalle sakinlerinden İzzettin Kaya, "Yağmur yağıyordu ve kendimizi dışarıya attık. Evimize girdik ama daha sonra yine deprem oldu ve kendimizi yine dışarı attık. Çadırda kalıyoruz ve son depremlerin ardından köyümüzde bulunan Koz Kalesi'nin taşları yerinden oynadı. Bazıları da yere düşmüş durumda. Zarar gördüğü belli" dedi.
  • Hatay'daki Koz Kalesi de depremlerde hasar gördü

    Koz Kalesi köyü mevkisinde eski çağlardan beri kullanılmakta olan Altınözü-Antakya yolunda hakim bir tepe üzerinde güvenliği sağlamak üzere, Antakya Prensliği döneminde yapıldığı değerlendirilen Koz Kalesi yer alıyor.

     
  • Hatay'daki Koz Kalesi de depremlerde hasar gördü

    Antakya Latin Patriği'nin ikamet ettiği bu kale, Sultan Baybars tarafından 1268 yılında Memlük Türk hakimiyetine alındıktan sonra 1515 yılında Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı hakimiyetine girdi.
  • Hatay'daki Koz Kalesi de depremlerde hasar gördü
  • Hatay'daki Koz Kalesi de depremlerde hasar gördü
  • Hatay'daki Koz Kalesi de depremlerde hasar gördü
  • Hatay'daki Koz Kalesi de depremlerde hasar gördü
  • Hatay'daki Koz Kalesi de depremlerde hasar gördü
  • Hatay'daki Koz Kalesi de depremlerde hasar gördü

 

 

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