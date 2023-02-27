Hatay'daki Koz Kalesi de depremlerde hasar gördü

"KALENİN TAŞLARI YERİNDEN OYNADI"

Depremde büyük panik yaşadıklarını belirten mahalle sakinlerinden İzzettin Kaya, "Yağmur yağıyordu ve kendimizi dışarıya attık. Evimize girdik ama daha sonra yine deprem oldu ve kendimizi yine dışarı attık. Çadırda kalıyoruz ve son depremlerin ardından köyümüzde bulunan Koz Kalesi'nin taşları yerinden oynadı. Bazıları da yere düşmüş durumda. Zarar gördüğü belli" dedi.