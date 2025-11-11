Hatay'da kaza, Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halinde ilerleyen G.K. idaresindeki motosikletle, bir otomobil çarpıştı. Savrulan motosiklet daha sonra bariyerlere çarptı.

İHA'daki habere göre kazada motosiklet sürücüsü G.K. hafif, yolcu olan 17 yaşındaki Dilan Karataş ağır yaralandı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü, kaza yerinden yaya olarak kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Dilan Karataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yeğeninin acı haberini alan amcasının, Dilan'ın eşyalarını gözyaşları içerisinde topladığı anlar duygulandırdı.

Öte yandan kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün gecenin ilerleyen saatlerinde teslim olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazada ölen Dilan’ın cenazesi, Çekmece Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Kazada ölen yeğeninin eşyalarını gözyaşlarıyla toplayan ve elleriyle defneden amca Serkan Karataş, yeğeninin ölümüne sebebiyet verenlerin cezalandırılmasını istedi.

Amca Karataş, "Rahmetli yeğenim Dilan Karataş, çok iyi bir insandı. Derslerinde çalışkan ve üniversite öğrencisiydi. Yeğenimin ölümüne sebebiyet verenlerin en kısa zamanda cezalandırılmasını istiyorum. Genç yaşta yeğenim öldü ve kaybımız acı oldu. Derslerine çalışmıştı. Stres ve yorgunluğu atmak için Harbiye taraflarına doğru gittikleri esnada, makas atarak gelen sarhoş bir sürücü onların olduğu motosiklete çarptı.

Otomobil sürücüsü kaza sonrası kaçıp gitti. Bugün de defin yapıldı ve acımız çok büyük oldu. Allah akrabalarımızdan ve sevdiklerimizden binlerce kez razı olsun. Sevenlerimiz bizi yalnız bırakmadı. Acımız büyük ve kazaya neden olanların cezalarını çekmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.