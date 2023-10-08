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        SURİYE'DE REJİM GÜÇLERİ SİVİLLERİ HEDEF ALDI: 7 YARALI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 02:24 Güncelleme: 08.10.2023 - 02:24
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        SURİYE'DE REJİM GÜÇLERİ SİVİLLERİ HEDEF ALDI: 7 YARALI
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        SURİYE'derejimgüçlerinin İdlib'in Ariha ilçesinde düzenlediği saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın 7 kişi yaralandı. 

        Suriye'nin İdlib kenti güneyindeki Eriha ilçesinde rejim ve destek veren gruplar roketatarlarla saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda siviller hedef alındı. Saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın 7 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar tarafından hastaneye götürülen yaralılar, tedaviye alındı. Saldırı anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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