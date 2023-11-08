Hatay'da, 275'inci günde enkazdan ceset çıkarıldı
HATAY´ınAntakya ilçesine bağlı Akevler Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışmasında, depremin 275'inci gününde ceset çıktı.
HATAY´ınAntakya ilçesine bağlı Akevler Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışmasında, depremin 275'inci gününde ceset çıktı.
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Akevler Mahallesi´nde, depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için yürütülen çalışmalarda enkazdan ceset çıktı. Yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu düşünülen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmasıyla belirlenecek.
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