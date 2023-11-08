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        Hatay'da, 275'inci günde enkazdan ceset çıkarıldı

        HATAY´ınAntakya ilçesine bağlı Akevler Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışmasında, depremin 275'inci gününde ceset çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 21:18 Güncelleme: 08.11.2023 - 21:18
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        Hatay'da, 275'inci günde enkazdan ceset çıkarıldı
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        HATAY´ınAntakya ilçesine bağlı Akevler Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışmasında, depremin 275'inci gününde ceset çıktı.

        Hatay'ın Antakya ilçesindeki Akevler Mahallesi´nde, depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için yürütülen çalışmalarda enkazdan ceset çıktı. Yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu düşünülen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmasıyla belirlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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