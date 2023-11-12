CHP Lideri Özel: Hatay'ı Türkiye gündeminden düşürmelerine izin vermeyeceğim

CHP GenelBaşkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yüzde 44'ünün Hatay'da yaşandığını ancak buna rağmen kentin unutulduğunu belirterek, "Bundan sonra Hatay'ı Türkiye gündeminden düşürmelerine izin vermeyeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir dizi ziyaret ve toplantı için deprem bölgesi Hatay´a geldi. Hatay İl Başkanlığı´nı ziyaret eden Özel daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

'ZARARIN YÜZDE 44'ÜNÜ HATAY GÖRDÜ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel depremlerden en çok yıkımın Hatay´da yaşandığını hatırlatarak, kentin gündemde kalması gerektiğini söyledi. Özel, "Yıkılan bina sayısı açısından karşılaştırdığınızda Hatay bu zararların yüzde 44´ünü gördü. Türkiye´de 100 bina yıkıldı, bunlardan 44 tanesi Hatay´da yıkıldı ve Hatay ilk günler koştuk geldik. Önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu´nun talimatıyla milletvekillerimiz buraya geldi, nöbet tuttuk. Kendisi buraya defalarca geldi. Sevgili Seyit Torun, belediyelerden sorumluydu. Hatay´ın en önemli, en çok sahip çıkılması gereken, en büyük yıkım olduğunu hemen tespit etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilendirdi ve daha ilk günden Ekrem Başkanımız kırmızı yeleğini geçirdi, ekiplerinin başında Hatay´a sahip çıktı. Lütfü başkan bu büyük acıya, travmaya rağmen görevinin başındaydı. Ekrem başkan onun yanı başındaydı. CHP örgütü buradaydı. Özellikle ben CHP örgütünde evladını kaybetmiş, anasını-babasını kaybetmiş kişilerin birkaç gün içinde o acılarını yüreğine gömüp başkalarının yardımına koştuğunu gördüm. Örgütümüzle, hepinizin koca yüreğiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum" dedi.

'HATAY'I UNUTTULAR, GÜNDEMDEN DÜŞTÜ HATAY'

İlk günlerde büyük bir koordinasyonsuzluk yaşandığını söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"O süreçte tüm Türkiye´de geç kalındı ama Hatay´da çok geç kalındı. Şimdi enkazlar kalkıyor, 9 şehirde bitti, Hatay´da daha bitmedi. Bir görüşe göre yüzde 20´si duruyor, bazıları daha çoğu duruyor, diyorlar. Bütün Türkiye´de söz verdikleri gibi 1 yılda evler yetişmeyecek ama Hatay´da durum kötü. 275 bin konut yapılması gerekiyor, 33 bin tanesinin ihalesi yapıldı, inşaata başlanan bunun çok daha azı. Yani, ihalesi yapılanların bitmeyeceği de ortada ama tut ki bitti, 1 sene sonunda 10 Hataylıdan 9´u yine sokakta. 'Konteyner kentlerde kalınıyor' deniyor, yağmur alıyor, sızdırıyor, birçok sorunu var konteynerlerin, insanlar kendileri onarmaya çalışıyor, kimi de bıkıyor çadır alıp mahalle arasına gidiyor. Mahalle arasındaki çadırlar konteyner istiyor, konteyner veren yok. Başvuru yapılınca yardım kesiliyor. Yani sorun çok Hatay´da. İl başkanım, ilçe başkanlarım dedi ki, `Hatay´ı unuttular, gündemden düştü Hatay.´ O yüzden Hatay´ı gündemde tutmak lazım. Ben de bundan 20 gün önce onlara dedim ki, 'Bir, seçilirsem ki inanıyorum, mazbatayı almadan önce gider anamın-babamın elini öper, ana kucağından baba ocağından helallik alırım, mazbatadan sonra ilk ziyareti Hatay´a yapacağım' dedim, o yüzden karşınızdayım."

'VERİLEN SÖZLERİ TUTMALILAR. TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

"Hatay´ı gündemde tutmak için benim söyleyeceğim birinci söz şu; Bu partinin 1´inci Genel Başkanı Hatay´ın sevdalısı, demiş ki `Hatay benim şahsi meselemdir´. Son Genel Başkan olarak, şu anda görevdeki genel başkan olarak ben de diyorum ki `Bundan sonra Hatay benim şahsi meselemdir'" diyen Özel, " Bundan sonra Hatay'ı Türkiye gündeminden düşürmelerine izin vermeyeceğim. Ana muhalefet lideri bir işi şahsi meselesi bellerse o kenti Türkiye´nin gündeminden düşürmeye kimsenin gücü yetmez. Milletvekillerimizi göndereceğiz, genel başkan yardımcılarımızı göndereceğiz, parti meclisi üyelerimizi göndereceğiz. Milletvekili grubumuz Hatay´a verdiği önemi artırarak sürdürecek ve bundan sonraki süreçte Hatay için sesimizin duyulması, yaraların sarılması için ne gerekiyorsa takip edeceğiz. Deprem konutlarını takip edeceğiz. Önemli olan bir hızlı yapmalılar ama hızlı yaparken alelacele dolgu alanlara değil sağlam zeminlere yapmalılar. Verilen sözleri tutmalılar. Seçime kadar idare edip seçimden sonra bu işin arkasından çekilmemeleri için mutlaka ve mutlaka bu işin takipçisi olacağız" dedi.

'İLK TALİMATIM, HATAY'DAKİ SAĞLIK SORUNLARI'

Hatay'daki tüm sorunları takip ettiğini vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"Sağlıkta, Allah rahmet eylesin, burada 60 doktor öldü, 5 doktor hala kayıp, 600´den fazla sağlık emekçisi hayatını kaybetti Türkiye´nin dört bir yanından ve Hatay´dan. Hastaneler perişan durumda ve bugün Hatay´da kalp krizlerine müdahale edilemediği için yeterli teknik donanımlar olmadığı için ölümler yaşanıyor. Doğumda sorun var, gebelerde sorun var. Bunların hepsini sağlıktan sorumlu genel başkan yardımcımız, Sağlık Bakanını takip eden gölge kabinemizdeki doktorumuz Zeliha hanım çok yakından takip edecek. Yarın kendisine ilk talimatım Hatay´daki sağlık sorunlarını incelemek üzere hekim milletvekillerimizden bir heyet oluşturması olacak. Gelecekler burada çalışacaklar ve Hatay´a özgü bir raporu hızla yapıp hem Sağlık Bakanı´na sunacaklar hem tüm Türkiye kamuoyuna paylaşacaklar. Sonra da bizim üzerimize ne düşüyorsa biz de gereğini yapacağız. Eğitimle ilgili sorunları, okullar ve öğrencilerin sorunlarını biliyorum. Buraya atanmayan öğretmenleri biliyorum, özel okul öğretmenlerinin işsizlik sorunlarını biliyorum, hepsini tek tek çalıştım, okudum notlarımı aldım, Hatay bundan sonra benim şahsi meselemdir. Önceki dönem birbirinden kıymetli 4 milletvekilimiz vardı. 24-25-26-27´nci dönemde çalışan hemen tüm arkadaşlarımız burada. Bu dönem çok kıymetli milletvekillerimiz eşlik ediyor. Ben grup başkanvekilliğinden gelen bir genel başkan olarak onların sahada var olmalarının önemini çok iyi biliyorum ve o konuda hepsinin emeklerine teşekkür ediyoruz. Birazdan grubumuzun her bir milletvekilinin geçen dönem maaşlarını bağışlamalarıyla oluşturduğumuz konteyner kentin açılışını yapacağız."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da CHP Genel Başkanı Özgür Özel´in göreve seçildikten sonra ilk ziyaretini Hatay´a yaptığını belirterek, "Hepinizin huzurunda Genel Başkanımız Özgür Özel´e hem teşekkür ediyorum hem de üstün başarılar diliyorum. Hatay´ın hiçbir anını kendimizden uzak görmeyeceğiz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu daha sonra halkla buluşmak üzere Dörtyol İlçe Başkanlığı'na hareket etti.