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        Hatayspor, İstanbulspor'a hazırlanıyor

        HATAYSPOR,milli arada futbolculara verilen 3 günlük iznin ardından İstanbulspor ile oynanacak olan maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 18.11.2023 - 15:10
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        Hatayspor, İstanbulspor'a hazırlanıyor
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        HATAYSPOR,milli arada futbolculara verilen 3 günlük iznin ardından İstanbulspor ile oynanacak olan maçın hazırlıklarına başladı.

        Galatasaray maçından alınan galibiyet ile morallerin düzelmesinin ardından çıkılan ilk antrenmanda futbolcuların istekli halleri dikkat çekti. Süper Lig'in 13. haftasında, deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde, Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahasında yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanda uzun süredir sakatlığı bulunan Mehdi Boudjemaa´nın da yer aldığı görüldü. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek. 

         

        DHA-Spor - Türkiye-Hatay / Merkez - Samim SELÇUK

        2023-11-18 15:03:11

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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