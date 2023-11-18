4 bin saka kuşuyla yakalanan Suriye uyruklu şüpheliye 5 milyon 600 bin lira ceza HATAY´ınHassa ilçesinde jandarmanın yol kontrolu sırasında durdurduğu bir araçta, kafesler içerisinde tutulan nesli tükenmekte olan 4 bin saka kuşu ele geçirildi. Aracı kullanan Suriyeli uyruklu şüpheliye 5 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı.

HATAY´ınHassa ilçesinde jandarmanın yol kontrolu sırasında durdurduğu bir araçta, kafesler içerisinde tutulan nesli tükenmekte olan 4 bin saka kuşu ele geçirildi. Aracı kullanan Suriyeli uyruklu şüpheliye 5 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kentte kontrol noktası kurarak denetleme yapan jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Akbez Mahallesi´nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada kafesler içerisine konulmuş nesli tükenmekte olan 4 bin saka kuşu ele geçirildi. Jandarma saka kuşlarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekipler, kuşları kontrollü bir şekilde doğaya saldı. Aracı kullanan Suriyeli şüpheliye, 5 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı.