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        4 bin saka kuşuyla yakalanan Suriye uyruklu şüpheliye 5 milyon 600 bin lira ceza

        HATAY´ınHassa ilçesinde jandarmanın yol kontrolu sırasında durdurduğu bir araçta, kafesler içerisinde tutulan nesli tükenmekte olan 4 bin saka kuşu ele geçirildi. Aracı kullanan Suriyeli uyruklu şüpheliye 5 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 20:28 Güncelleme: 18.11.2023 - 20:30
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        4 bin saka kuşuyla yakalanan Suriye uyruklu şüpheliye 5 milyon 600 bin lira ceza
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        HATAY´ınHassa ilçesinde jandarmanın yol kontrolu sırasında durdurduğu bir araçta, kafesler içerisinde tutulan nesli tükenmekte olan 4 bin saka kuşu ele geçirildi. Aracı kullanan Suriyeli uyruklu şüpheliye 5 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kentte kontrol noktası kurarak denetleme yapan jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Akbez Mahallesi´nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada kafesler içerisine konulmuş nesli tükenmekte olan 4 bin saka kuşu ele geçirildi. Jandarma saka kuşlarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekipler, kuşları kontrollü bir şekilde doğaya saldı. Aracı kullanan Suriyeli şüpheliye, 5 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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