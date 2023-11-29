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        Defne Devlet Hastanesi´nde ilk doğum gerçekleşti; Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu

        SAĞLIKBakanı Fahrettin Koca, doğum bölümü hizmete giren Hatay´daki Defne Devlet Hastanesi´ndeki ilk doğum haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 00:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 00:50
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        Defne Devlet Hastanesi´nde ilk doğum gerçekleşti; Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu
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        SAĞLIKBakanı Fahrettin Koca, doğum bölümü hizmete giren Hatay´daki Defne Devlet Hastanesi´ndeki ilk doğum haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

        Defne Devlet Hastanesi´nde hizmete giren doğum servisinde ilk bebek dünyaya geldi. Bakan Koca, Mehmet adı verilen erkek çocuğun doğum haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Çocuğun fotoğrafının yer aldığı görsel ile paylaşım yapan Bakan Koca açıklamasında, "Defne Devlet Hastanesinde doğan ilk bebek. Bir erkek çocuk sahibi olan çifte, birlikte uzun, sağlıklı ömürler diliyoruz. Hastane çalışanlarımız ilk evlatları dünyaya gelmiş gibi sevinçli" ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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