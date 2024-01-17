Hatay´da sağanak nedeniyle 10 bin dekar arazi su altında kaldı (2)

İSTİNATDUVARI OTOMOBİLİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Babatorun Mahallesi´nde aşırı yağışların ardından oluşan sel nedeniyle bir evin istinat duvarı, park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Otomobilde hasar meydana geldi.

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