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        Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

        Hatay'ın Altınözü, Belen ve Yayladağı ilçelerinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 16:46 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:46
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        Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
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        Hatay'ın Altınözü, Belen ve Yayladağı ilçelerinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Sağanak sonrası ilçelerde etkili olan sis yüzünden görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

        Antakya-İskenderun kara yolunda önlem alan trafik ekipleri, sis nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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