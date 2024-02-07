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        Bayraktar: Böyle büyük bir felaketin yaraları kolay sarılmıyor (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 23:08 Güncelleme: 07.02.2024 - 23:10
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        Bayraktar: Böyle büyük bir felaketin yaraları kolay sarılmıyor (3)
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        HATAY'AGELDİ

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş'taki temaslarının ardından Hatay´ın Antakya ilçesinde bulunan Katar-3 Konteyner Kenti, T3 Vakfı Bilim Çadırını ve Gülderen Mahallesi´nde yapımı devam eden Baykar konutları inşaat alanını ziyaret etti. Selçuk Bayraktar, Hatay başta olmak üzere depremin yıktığı kentlerde yaraları Çanakkale ruhuyla sardıklarını kaydetti. İlk olarak Hatay Baykar 352 hanelik konut şantiyesini ziyaret eden Bayraktar, bilim çadırında süren çalışmaları yerinde inceleyerek, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Depremin ilk günlerinden itibaren Hatay´da depremzede vatandaşların yanında olduklarını belirten Bayraktar, bölge ile dayanışma içinde olmaya, bölge vatandaşlarına destek vermeye, çocukların eğitim ve sosyal yaşantılarına katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

        BAYRAKTAR: HATAY´DAKİ KONUTLAR AĞUSTOS AYINDA TESLİM EDİLECEK

        Hatay´da konut yapımı için çalışma yürüttüklerini kaydeden Bayraktar, "Biz Baykar Türkiye´ye Teknoloji Vakfı gönüllü ekiplerimizle beraber Hatay´da hep sahada idik. Arkadaşlarımız milletimizin gösterdiği hassas duyarlıkla yüksek bir seferberlik ruhuyla böylesine büyük bir felakette ilk günden itibaren gönüllü oldular. Türkiye Teknoloji Vakfı´nın `deneyap´ atölyeleri var orada öğrenci kardeşlerimize eğitimler veriliyor. Biz bin adet konutu devletimize bağışlamak üzere depremzedelerin yararına üç şehrimizde inşa etmeye başlamıştık. Hatay´ımızda 352 konut inşa ediliyor. İnşallah Hatay´daki konutlarımızı ağustosa doğru inşallah bitmiş olacak" dedi.

        Asrın felaketinin yaralarının sarılması için bölgede faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade eden Bayraktar, depremzede vatandaşlara hizmet veren gönüllülere de teşekkür etti. Bayraktar, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah´tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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