HatayBüyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, adaylıktan çekilme iddialarıyla ilgili olarak; "Korkmayacağım sinmeyeceğim yılmayacağım. Ben Sayın Genel Başkanla dün akşam konuştum. Sayın Genel Başkanımızın duruşu net. Adayımız Lütfü Savaş ve biz seçimi kazanacağız diyor" dedi.

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