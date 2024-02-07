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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:48 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:48
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        HatayBüyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş,  adaylıktan çekilme iddialarıyla ilgili olarak; "Korkmayacağım sinmeyeceğim  yılmayacağım. Ben Sayın Genel Başkanla dün akşam konuştum. Sayın Genel Başkanımızın duruşu net. Adayımız Lütfü Savaş ve biz seçimi kazanacağız diyor" dedi.

        DHA-Flaş Haber - Türkiye-Hatay -

        2024-02-07 15:41:15

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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