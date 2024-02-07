Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, kovalamaca sonucu durdurulan araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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