Hatay'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 5 ayrı bölgeden gerçekleştirilen kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Olayın şüpheli olduğu belirlenen M.S. ile Y.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Y.Ö. serbest bırakıldı.
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