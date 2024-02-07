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        Hatay'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 09:31 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:54
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        Hatay'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 5 ayrı bölgeden gerçekleştirilen kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

        Olayın şüpheli olduğu belirlenen M.S. ile Y.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Y.Ö. serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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