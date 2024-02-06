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        Hatay'da depremde yıkılan Eda Apartmanı'nda hayatını kaybedenler anıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Eda Apartmanı'nda yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 23:18 Güncelleme: 06.02.2024 - 23:18
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        Hatay'da depremde yıkılan Eda Apartmanı'nda hayatını kaybedenler anıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Eda Apartmanı'nda yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

        İskenderun Beşiktaşlılar Derneğince, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılması nedeniyle 120 kişinin hayatını kaybettiği Eda Apartmanı'nın bulunduğu alanda gerçekleştirilen program, saygı duruşuyla başladı.

        Aile yakınlarının da katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Alana çiçek bırakan vatandaşlar, ellerindeki meşalelerle Hatay haritasını oluşturdu.

        Dernek Başkanı Sedat Uysal, afette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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