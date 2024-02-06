Hatay'da depremde yıkılan Eda Apartmanı'nda hayatını kaybedenler anıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Eda Apartmanı'nda yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Eda Apartmanı'nda yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.
İskenderun Beşiktaşlılar Derneğince, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılması nedeniyle 120 kişinin hayatını kaybettiği Eda Apartmanı'nın bulunduğu alanda gerçekleştirilen program, saygı duruşuyla başladı.
Aile yakınlarının da katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Alana çiçek bırakan vatandaşlar, ellerindeki meşalelerle Hatay haritasını oluşturdu.
Dernek Başkanı Sedat Uysal, afette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.
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