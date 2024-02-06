Hatay'da yıkılan Eda Apartmanı önünde anma etkinliği düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yıkılan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Eda Apartmanı'nda hayatını kaybedenler anıldı. Depremde eşi ve iki çocuğunu kaybeden Genel Cerrah Dr. Yılmaz Şahutoğlu, "Bizi dünyaya bağlayan varlıklarımızı yitirdik." dedi.

Beşiktaşlılar Derneği İskenderun Şube Başkanlığı öncülüğünde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Eda Apartmanı'nda hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi. Enkaz alanında gerçekleşen etkinliğe hayatını kaybedenlerin yakınları, Beşiktaşlılar Derneği İskenderun Şube Başkanı Sedat Uysal, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Yılmaz katıldı. Beşiktaş bayrağı ve `Unutmayacağız´ yazılı pankartın yer aldığı alanda meşaleler yakıldı, ellerine karanfiller alan katılımcılar sıra haline gelerek Hatay´ın haritasını oluşturdu. Eda Apartmanı'nda eşini ve iki çocuğunu kaybeden Genel Cerrah Dr. Yılmaz Şahutoğlu, bir yıl önce çok büyük bir kıyamete maruz kaldıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Şu anda bu alanda bulunduğumuz dünyaya bağlandığımız, umut bulduğumuz, hayat bulduğumuz gözleriyle dünyaya baktığımız, bizi yaşama bağlayan canlarımızı burada yitirdik. Geleceğimizi yitirdik, hayallerimizi yitirdik, umutlarımızı yitirdik. Her birimiz, evlatlarımızı, eşlerimizi, annelerimizi babalarımızı yakınlarımızı, kısacası bizi dünyaya bağlayan varlıklarımızı yitirdik. O yüzden 6 Şubat koskoca bir kıyamet oldu hepimiz için. İnanıyorum ki bu acılar bir yıllık süre zarfında değil, bu dünyada nefes aldığımız sürece yüreğimizi, ruhumuzu benliğimizi yakmaya devam edecektir. Bu süreci, bir birimize yanaşarak birbirimize sevgiyle yaklaşarak birliğimizi beraberliğimizi her zamandan daha fazla önemseyerek acılara katlanabiliriz. Tüm canlarımıza gani gani rahmet eylesin."