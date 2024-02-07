Hatay'da mazgalın altında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde mazgalın içinde sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde mazgalın içinde sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Küçük Sanayi Sitesi 3. Cadde'de bulunan mazgalın altında kedi bulunduğunu görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, mazgalı açarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Kontrollerinin ardından kedi doğal ortamına bırakıldı.
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