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        Hatay'da mazgalın altında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde mazgalın içinde sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 19:12 Güncelleme: 07.02.2024 - 19:19
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        Hatay'da mazgalın altında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde mazgalın içinde sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Küçük Sanayi Sitesi 3. Cadde'de bulunan mazgalın altında kedi bulunduğunu görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, mazgalı açarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

        Kontrollerinin ardından kedi doğal ortamına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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