Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Hatay'da üretici kadınlarla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, kadın kooperatiflerini desteklemek için açılan Hayat Hatay Projesi Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti.

Yenigün, Belen ilçesindeki merkezi gezdi, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kadınlarla sohbet eden Yenigün, sergilenen ürünleri inceledi.

Yenigün, buradaki konuşmasında, projenin kadınlar için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Herkesi kadınların ürünlerini almaya davet eden Bakan Yardımcısı Yenigün, "Burada 40 kooperatifimiz, Valiliğimizin desteğiyle güçlerini birleştirerek bütün Türkiye'ye, hatta dünyaya açıldılar. Kendi ürünlerinin hem satışını hem de pazarlamasını yapıyorlar." dedi.