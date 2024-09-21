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        İskenderun'da sağanak

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 00:55 Güncelleme: 21.09.2024 - 01:00
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        İskenderun'da sağanak
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        HATAY'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu.

        İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Dumlupınar, Numune ve Cumhuriyet mahallelerinde su baskınları yaşandı. Caddelerdeki su birikintilerini birçok noktada araçların trafikte ilerlemesini güçleştirdi. Belediye ekipleri, su baskınlarının olduğu noktalarda hayatı normali döndürmek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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