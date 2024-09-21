İskenderun'da sağanak
HATAY'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu.
İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Dumlupınar, Numune ve Cumhuriyet mahallelerinde su baskınları yaşandı. Caddelerdeki su birikintilerini birçok noktada araçların trafikte ilerlemesini güçleştirdi. Belediye ekipleri, su baskınlarının olduğu noktalarda hayatı normali döndürmek için çalışma başlattı.
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