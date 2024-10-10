Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Erdemli Atış Poligonu’nda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 10 dakika süren antrenmanda dar alan turnuvası yapıldı. Hatayspor, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, milli maçlar için verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.

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