Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, milli maçlar için verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 22:15 Güncelleme: 10.10.2024 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, milli maçlar için verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.

        Erdemli Atış Poligonu’nda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 10 dakika süren antrenmanda dar alan turnuvası yapıldı. Hatayspor, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        İsrail yine Beyrut'a saldırdı
        İsrail yine Beyrut'a saldırdı
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        İsrail'e uluslararası tepkiler
        İsrail'e uluslararası tepkiler
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        5 katlı ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı kamerada
        5 katlı ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı kamerada
        Antakya Meslek Yüksekokulunun yeni binasının temeli atıldı
        Antakya Meslek Yüksekokulunun yeni binasının temeli atıldı
        Hatay'da vincin çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı
        Hatay'da vincin çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı
        Hatay'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında başka bir bina zarar gördü
        Hatay'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında başka bir bina zarar gördü
        Hatay'da depremzedelere istihdam sağlaması hedeflenen merkez tanıtıldı
        Hatay'da depremzedelere istihdam sağlaması hedeflenen merkez tanıtıldı
        Hatay'da boş havuza atlayan 14 keçiyi itfaiye ekibi çıkardı
        Hatay'da boş havuza atlayan 14 keçiyi itfaiye ekibi çıkardı