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        Hatayspor Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 10'uncu haftasında, Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Kayserispor maçının çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:55 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:00
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        Hatayspor Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 10'uncu haftasında, Mersin Stadyumu’nda oynayacağı Kayserispor maçının çalışmalarını sürdürüyor.

        Ligde henüz galibiyet elde edemeyen bordo-beyazlılar Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Macit Özcan Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda pas drili, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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