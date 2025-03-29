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        Hatay'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

        HATAY'da Ramazan Bayramı arifesinde, şehitlikler ve depremde hayatını kaybedenlerin kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 17:43 Güncelleme: 29.03.2025 - 17:45
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        Hatay'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
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        HATAY'da Ramazan Bayramı arifesinde, şehitlikler ve depremde hayatını kaybedenlerin kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

        Kent protokolünün katıldığı ilk program, Antakya Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından şehitler için dua edildi. Şehit yakınlarının bayramlarını kutlayan Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve protokol üyeleri mezarlara karanfil bıraktı.

        Daha sonra protokol üyeleri Narlıca Mahallesi’nde bulunan deprem mezarlığına gitti. Depremde yakınlarını kaybedenler, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlarda dua okudu. Duygusal anların yaşandığı mezarlık ziyaretinde protokol üyeleri de mezarlara karanfil bırakıp, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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