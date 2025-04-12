Geri dönüşümün sürdürülebilirliğine dikkat çekmek için ejderha heykeli yaptı

HATAYLI heykeltıraş ve geri dönüşüm sanatçısı Mervan Altınorak, geri dönüşümün sürdürülebilirliğine, geri dönüşümle dünyaya hizmet edilebileceğine dikkat çekmek için hurda ve atıklarla ejderha heykeli yaptı.

Reyhanlı ilçesindeki atölyesinde çalışmalarını sürdüren heykeltıraş ve geri dönüşüm sanatçısı Mervan Altınorak, geri dönüşümle dünyaya hizmet edilebileceğine dikkat çekmek yeni bir çalışma yaptı. Hurdalarla heykel tasarımı üzerine kurulu bir düşünceyle yola çıktığını anlatan Altınorak, teknoloji ve doğanın iç içe yaşadığı bir dünyadan ilham alarak 'Ejderha' adını verdiği eseri oluşturduğunu söyledi. Çalışmasını yaklaşık 1 ayda tamamlayan Altınorak, "Metal atıkların küllerinden doğan bir ejderha heykeli yapmak için harekete geçtim. Kabloları özellikle ejderhanın kanında akan geri dönüşümün ruhunu temsil eden bir obje olarak kullandım. Somun yay, vida dişliler, her türlü metal atıklar kullandım. Bunun yanında plastiği de dahil ettim. Çevremize zarar veren materyallerden bir tanesi de plastik atıklardır. Bu ejderha heykeli, sıfır atık felsefesi çevre dostu, sanat anlayışıyla oluştu. Bunu yapmamdaki amaç, çöpe gidecek olan atıkların, atık olarak gördüğümüz malzemelerin bir potansiyel oluğunu göstermek ve bunların yeniden dönüştürülebilir, sürdürülebilir bir dünyaya hizmet edebileceğini anlatmaktır" diye konuştu.