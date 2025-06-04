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        Yıkılıp yeniden yapılacak tarihi Uzun Çarşı'da bayram alışverişi

        HATAY'da depremde hasar gören tarihi Uzun Çarşı'da Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:51 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:55
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        Yıkılıp yeniden yapılacak tarihi Uzun Çarşı'da bayram alışverişi
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        HATAY'da depremde hasar gören tarihi Uzun Çarşı'da Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandı. Çarşının bayramdan sonra yıkılıp, tarihi dokusuna uygun olarak yeniden inşa edileceği belirtildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Antakya ilçesinde 3,5 kilometre uzunluğundaki tarihi Uzun Çarşı da büyük hasar gördü. Hatay’ın İpek Yolu üzerinde olması nedeniyle çok eski dönemlerden beri şehirdeki ticaretin merkezi konumunda bulunan, tarihi 12'nci yüzyıla dayanan çarşının dar sokaklarındaki birbirinden renkli 600 dükkanın bazıları yıkıldı, neredeyse tamamı zarar gördü. Her ara sokak ve caddesi farklı bir meslek grubuna ayrılmış, farklı inanç ve kökenden gelen Antakyalılar tarafından işletilen çarşı, aradan geçen yıl ardından yeniden ayağa kalkmaya başladı. Enkazın kaldırılmasının ardından geçen bayramların buruk yaşandığı çarşıda bu bayram iş yerlerinin yüzde 90'ı açıldı. Yoğun ilgi gören çarşıda hem Hataylılar hem de kent dışından gelenler Kurban Bayramı için alışveriş yaptı. Vatandaşlar özellikle şekerleme, kuruyemiş, giyim ve temizlik ürünlerine ilgi gösterdi. Çarşıda 25 yıldır esnaflık yapan Salih Aracı, yoğunluktan memnun olduğunu söyledi.

        İŞ YERLERİ PREFABRİK ÇARŞIYA TAŞINACAK

        Öte yandan, depremde hasar alan çarşının bayramdan sonra yıkılıp, tarihi dokusuna göre yeniden inşa edileceği belirtildi. İnşa sürecinde esnafın mağdur olmaması için de iş yerlerinin prefabrik çarşıya taşınacağı bildirildi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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