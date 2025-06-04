Yıkılıp yeniden yapılacak tarihi Uzun Çarşı'da bayram alışverişi

HATAY'da depremde hasar gören tarihi Uzun Çarşı'da Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandı. Çarşının bayramdan sonra yıkılıp, tarihi dokusuna uygun olarak yeniden inşa edileceği belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Antakya ilçesinde 3,5 kilometre uzunluğundaki tarihi Uzun Çarşı da büyük hasar gördü. Hatay’ın İpek Yolu üzerinde olması nedeniyle çok eski dönemlerden beri şehirdeki ticaretin merkezi konumunda bulunan, tarihi 12'nci yüzyıla dayanan çarşının dar sokaklarındaki birbirinden renkli 600 dükkanın bazıları yıkıldı, neredeyse tamamı zarar gördü. Her ara sokak ve caddesi farklı bir meslek grubuna ayrılmış, farklı inanç ve kökenden gelen Antakyalılar tarafından işletilen çarşı, aradan geçen yıl ardından yeniden ayağa kalkmaya başladı. Enkazın kaldırılmasının ardından geçen bayramların buruk yaşandığı çarşıda bu bayram iş yerlerinin yüzde 90'ı açıldı. Yoğun ilgi gören çarşıda hem Hataylılar hem de kent dışından gelenler Kurban Bayramı için alışveriş yaptı. Vatandaşlar özellikle şekerleme, kuruyemiş, giyim ve temizlik ürünlerine ilgi gösterdi. Çarşıda 25 yıldır esnaflık yapan Salih Aracı, yoğunluktan memnun olduğunu söyledi.