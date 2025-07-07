Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'daki orman yangınına ilişkin 1 tutuklama

        HATAY'ın Dörtyol ilçesindeki orman yangınına ilişkin gözaltına alınan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 12:44 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'daki orman yangınına ilişkin 1 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY’ın Dörtyol ilçesindeki orman yangınına ilişkin gözaltına alınan S.K. (26), tutuklandı.

        Dörtyol ilçesi Çökek Yaylası Kırmızıburun mevkisinde 4 Haziran saat 16.30 sıralarında çıkan ve 8 noktada yayılan orman yangını, 8 helikopter, 2 uçak, 440 araç ve 1200’den fazla personelin müdahalesiyle dün kontrol altına alındı. Toplam 1980 hane tahliye edilerek, yaklaşık 5 bin 300 vatandaş yurtlara yerleştirildi.

        Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma yürüten Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay saatinde yangın bölgesine gidip geri döndüğü ve şüpheli hareketler sergilediği tespit edilen S.K.’yi dün gözaltına alarak jandarma ekiplerine teslim etti. İlçe Jandarma Komutanlığında sorgulanan S.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Hakan'ın yerine Orkun!
        Hakan'ın yerine Orkun!
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        "Kaslıyım ben" şovu
        "Kaslıyım ben" şovu
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit

        Benzer Haberler

        Solo yelken sporcusu Mireli, Türkiye rekoru kırdı; 15 gün 6 saat 41 dakikad...
        Solo yelken sporcusu Mireli, Türkiye rekoru kırdı; 15 gün 6 saat 41 dakikad...
        Rekor denemesi için yelkenliyle Hopa'dan yola çıkan Başak Mireli, İskenderu...
        Rekor denemesi için yelkenliyle Hopa'dan yola çıkan Başak Mireli, İskenderu...
        Hatay'daki orman yangınına ilişkin 1 gözaltı
        Hatay'daki orman yangınına ilişkin 1 gözaltı
        İskenderun'da DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde hazırlanan projeler sergilendi
        İskenderun'da DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde hazırlanan projeler sergilendi
        Hatay'da domuz sürüsü görüntülendi
        Hatay'da domuz sürüsü görüntülendi
        İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 87. yıl dönümü kutlandı
        İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 87. yıl dönümü kutlandı