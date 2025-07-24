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        Hatay'da hemşireyi darbeden 2 kişi gözaltına alındı (2)

        ŞÜPHELİLERDEN1'İ TUTUKLANDIHatay'da İskenderun Devlet Hastanesi'nde, bir hastanın tansiyonunu ölçmediği iddiasıyla hemşire Seyhan Sunar'ı darbettiği öne sürülen şüphelilerden Muhammet K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 21:38 Güncelleme: 24.07.2025 - 21:38
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        Hatay'da hemşireyi darbeden 2 kişi gözaltına alındı (2)
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        ŞÜPHELİLERDEN1’İ TUTUKLANDI

        Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi'nde, bir hastanın tansiyonunu ölçmediği iddiasıyla hemşire Seyhan Sunar’ı darbettiği öne sürülen şüphelilerden Muhammet K. tutuklanırken, Aydın D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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