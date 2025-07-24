Hatay'da hemşireyi darbeden 2 kişi gözaltına alındı (2)
ŞÜPHELİLERDEN1'İ TUTUKLANDIHatay'da İskenderun Devlet Hastanesi'nde, bir hastanın tansiyonunu ölçmediği iddiasıyla hemşire Seyhan Sunar'ı darbettiği öne sürülen şüphelilerden Muhammet K.
ŞÜPHELİLERDEN1’İ TUTUKLANDI
Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi'nde, bir hastanın tansiyonunu ölçmediği iddiasıyla hemşire Seyhan Sunar’ı darbettiği öne sürülen şüphelilerden Muhammet K. tutuklanırken, Aydın D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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