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        İskenderun Körfezi'nde köpüklenme: Fitoplankton patlaması yaşanıyor, müsilajla karıştırılmamalı

        HATAY'ın İskenderun Körfezi'nde müsilaja benzer köpük oluşumu vatandaşları tedirgin etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:25 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:30
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        İskenderun Körfezi'nde köpüklenme: Fitoplankton patlaması yaşanıyor, müsilajla karıştırılmamalı
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        HATAY'ın İskenderun Körfezi'nde müsilaja benzer köpük oluşumu vatandaşları tedirgin etti. Çevrede bilimsel inceleme yapan İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebil Yücel, tamamen doğal bir olay olan fitoplankton patlaması nedeniyle denizde köpük oluştuğunu belirterek, "Müsilaj ile karıştırılmamalı. Halk sağlığını tehdit eden bir durum değil" dedi.

        İskenderun Körfezi'nin Denizciler, Karaağaç-Arsuz kıyı hattında son günlerde müsilaja benzer beyaz ve kahverengi köpükler oluştu. Vatandaşlar bu durumdan tedirgin olurken, ihbarlar üzerine İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nden bilim insanları çevreden numuneler alıp laboratuvarlarda incelemeler yaptı. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebil Yücel ile Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ece Kılıç’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, kıyılarda görülen bu oluşumların halk arasında endişeye neden olduğu belirtilerek, konunun uzman ekiplerle yerinde incelendiği ifade edildi.

        'DENİZ SUYU SICAKLIĞI ARTTI'

        Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Nebil Yücel, gözlemlenen kahverengi tabaka ve köpüğün bilimsel olarak 'fitoplankton patlaması' olarak adlandırılan, tamamen doğal bir biyolojik olaydan kaynaklandığına işaret etti. Yücel, “Denizel ortamda yaşayan mikroskobik bitkisel planktonların sayısının kısa sürede çok yüksek seviyelere ulaşması sonucu bu tabakalar oluşmaktadır. Şu an gözlemlediğimiz görüntü, bu doğal sürecin bir sonucudur. Fitoplanktonlar, karasal bitkiler gibi fotosentez yaparak oksijen üretiyor ve atmosferdeki karbondioksitin büyük bir kısmını absorbe ediyor. Ancak çevresel koşulların uygun hale gelmesi, özellikle sıcaklık artışı ve besin elementlerinin yoğunluğu bu organizmaların birkaç gün içinde hızlıca çoğalmasına neden olabiliyor. Son günlerde deniz suyu sıcaklığı 2 derece arttı. Bu organizmalar öldükten sonra su yüzeyine çıkan ölü hücreler, rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyılarda birikiyor. Kahverengi tabaka bu ölü hücrelerden oluşurken, köpüklenme ise hücrelerin içeriğindeki yağ, protein ve şeker gibi organik maddelerin su ile etkileşime girmesi sonucu oluşuyor. Bu nedenle müsilaj ile karıştırılmamalı. Bu fitoplankton türleri toksik değil, zehirli madde içermiyor. Bu nedenle halk sağlığını tehdit eden bir durum değil. Her ne kadar görsel olarak yüzmek için uygun olmasa da bu olayın kısa sürede kendiliğinden sona ermesi beklenmektedir. Dışarıdan herhangi bir temizlik müdahalesine gerek yoktur” dedi

        Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj ile İskenderun Körfezi’ndeki mevcut durumun karıştırılmaması gerektiği vurgulayan Yücel, “Marmara Denizi’ndeki müsilaj, çok daha karmaşık bir biyolojik sürecin ve farklı organizmaların sonucudur. İskenderun Körfezi’ndeki oluşum ise çevre felaketi boyutunda değildir. Özellikle düşük akıntılı kıyı bölgelerinde bu durum, biyolojik birikimlere yol açabiliyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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