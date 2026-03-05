Hatay'da trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 46 bin lira ceza kesildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Payas-İskenderun kara yolunda motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kimliği tespit edilen sürücü T.E.B. polis ekiplerince yakalandı.
T.E.B'ye trafik kuralı ihlallerinden dolayı 46 bin lira ceza uygulandı.
Sürücünün ehliyetine geçici süre el konuldu, motosiklet de 60 gün trafikten men edildi.
