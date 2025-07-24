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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Shakhtar maçı CANLI İZLE | Beşiktaş Shakhtar HT Spor Canlı İzle Ekranı ( şifresiz ve kesintisiz) - Futbol Haberleri

        Beşiktaş - Shakhtar maçı CANLI İZLE

        Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı HT Spor'da... Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i konuk ediyor. Solskjaer'in ekibi, mücadeleden galip ayrılarak rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. HT Spor ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanan Beşiktaş Shakhtar maçını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.07.2025 - 19:47 Güncelleme: 24.07.2025 - 21:17
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        STAT: Tüpraş Stadyumu

        HAKEM: Georgi Kabakov (Bulgaristan)

        SAAT: 21.00

        YAYIN: HT Spor

        Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor.

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Gedson, Abraham

        Shakhtar Donetsk: Riznyk, Bondar, Marlon, Eguinaldo, Sudakov, Kevin, Pedro Henrique, Matviyenko, Konoplia, Ocheretko, Alisson Santana

        Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ilk resmi maçında taraftarı önünde iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadı'nda oynanacak rövanş öncesi tur için avantaj yakalamanın peşinde...

        BEŞİKTAŞ, SEZON ÖNCESİ 4 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

        Siyah-beyazlı takım, yeni sezon öncesi Avusturya'da yaptığı kampta dört hazırlık maçı oynadı.

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        Beşiktaş, ilk üç hazırlık maçında Avusturya ekipleriyle karşılaştı. İlk hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenen siyah-beyazlılar, ikinci müsabakada ise Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

        Üçüncü karşılaşmada Wolfsberger'e 3-2 kaybeden Beşiktaş, dördüncü ve son hazırlık maçında da Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898'e 2-1 mağlup oldu.

        Siyah-beyazlılar, dört maçta 6 gol atarken, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü.

        AVRUPA KUPALARINDA 253. MAÇ

        Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 253. maçına çıkıyor. Kartal geride kalan 252 mücadelede 95 galibiyet, 49 beraberlik ve 108 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 338 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 384 gole engel olamadı.

        AVRUPA LİGİ'NDE 132. MÜCADELE

        UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 131 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 49 mağlubiyet aldı. Kartal, bu müsabakalarda 207 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 172 gol gördü.

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        RAKİP ARDA TURAN

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda siyah-beyazlı takımın karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i Türk antrenör Arda Turan çalıştırıyor.

        2023 ile 2025 yıllarında Eyüpspor'da görev yapan 38 yaşındaki teknik adam, yeni sezonda Ukrayna temsilcisinin başına geçti.

        İstanbul ekibi, Arda Turan yönetiminde geçen sezonu 53 puanla 6. sırada tamamlamıştı.

        SHAKHTAR, İLK TURDA ILVES'İ GEÇTİ

        Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda Finlandiya ekibi Ilves'i geçerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.

        İlk maçta konuk ettiği rakibini 6-0 ile geçen Ukrayna ekibi, ikinci maçta deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.

        Shakhtar, Arda Turan yönetiminde çıktığı iki maçta kalesini gole kapattı.

        Ukrayna temsilcisi, yeni sezon öncesinde oynadığı dört hazırlık maçında ise 8 gol kaydederken, sadece 1 gol yedi.

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