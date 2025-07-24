Beşiktaş - Shakhtar maçı CANLI İZLE

STAT: Tüpraş Stadyumu

HAKEM: Georgi Kabakov (Bulgaristan)

SAAT: 21.00

YAYIN: HT Spor

Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Gedson, Abraham

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Bondar, Marlon, Eguinaldo, Sudakov, Kevin, Pedro Henrique, Matviyenko, Konoplia, Ocheretko, Alisson Santana

Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ilk resmi maçında taraftarı önünde iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadı'nda oynanacak rövanş öncesi tur için avantaj yakalamanın peşinde...

BEŞİKTAŞ, SEZON ÖNCESİ 4 HAZIRLIK MAÇI YAPTI Siyah-beyazlı takım, yeni sezon öncesi Avusturya'da yaptığı kampta dört hazırlık maçı oynadı. REKLAM Beşiktaş, ilk üç hazırlık maçında Avusturya ekipleriyle karşılaştı. İlk hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenen siyah-beyazlılar, ikinci müsabakada ise Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Üçüncü karşılaşmada Wolfsberger'e 3-2 kaybeden Beşiktaş, dördüncü ve son hazırlık maçında da Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898'e 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, dört maçta 6 gol atarken, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü.

AVRUPA KUPALARINDA 253. MAÇ Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 253. maçına çıkıyor. Kartal geride kalan 252 mücadelede 95 galibiyet, 49 beraberlik ve 108 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 338 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 384 gole engel olamadı. AVRUPA LİGİ'NDE 132. MÜCADELE UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 131 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 49 mağlubiyet aldı. Kartal, bu müsabakalarda 207 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 172 gol gördü. REKLAM