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        GÜNCELLEME - Hatay'da hemşireye darp ve hakaret iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

        İskenderun Devlet Hastanesinde, hakarette bulundukları hemşireyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:37 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:37
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        GÜNCELLEME - Hatay'da hemşireye darp ve hakaret iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        İskenderun Devlet Hastanesinde, hakarette bulundukları hemşireyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Temmuz'da İskenderun Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünde sağlık çalışanın saldırıya uğradığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

        Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, Muhammet K. ve Aydın D'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Muhammet K. tutuklandı, Aydın D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Hemşireden açıklama

        Saldırıya uğradığı iddia edilen sağlık çalışanı Seyhan Sunar, gazetecilere, hastanın ölüm haberinin verildiği sırada bir kişinin fenalaşması üzerine olayın yaşandığını söyledi.

        Fenalaşan kişinin sürekli hastaları olduğunu da belirten Sunar, şöyle konuştu:

        "Ölüm haberi verilen kişinin eşi tansiyon hastası. Açıklama yapmaya çalıştık, 'Teyzenin tansiyonu yüksek, biz teyzeyi tanıyoruz, acile gitmeniz gerekiyor' dedik. Bu sırada 2 olan hasta yakını bir anda 30 kişiye ulaştı. Beyaz kod vermeye çalışırken de 20 yaşlarında bir çocuk gelip, kolumdan tutup sürükleyip, 'O tansiyona bakacaksın' gibi bir emir kipiyle konuştu. Bakmamam gerektiğini ve kendilerinin acile gitmelerini söylediğim sırada yumruk attı."

        Seyhan Sunar, sağlık çalışanlarına şiddetin son bulmasını istediğini dile getirdi.

        Öte yandan hastane önünde bazı sendikalar tarafından olaya tepki gösterildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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