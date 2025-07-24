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        Arsuz'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 17:18 Güncelleme: 24.07.2025 - 17:18
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        Arsuz'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Işıklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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