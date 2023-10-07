Hatay'da 176 prefabrik yapı ve sosyal alandan oluşan "Sivil Toplum Köyü" açıldı Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (KASTOB) tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde kurulan, 30 metrekarelik 176 prefabrik yapı ve sosyal alandan oluşan "Sivil Toplum Köyü"nün açılışı yapıldı.

Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (KASTOB) tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde kurulan, 30 metrekarelik 176 prefabrik yapı ve sosyal alandan oluşan "Sivil Toplum Köyü"nün açılışı yapıldı.

KASTOB Genel Başkanı Nevzat Duyar, Deniz Mahallesi'ndeki köyün açılışında, depremzedelerin yanında olmak ve diğer sivil toplum örgütlerine örnek teşkil etmek amacıyla Sivil Toplum Köyü'nü kurduklarını söyledi.

Depremzedeler kış mevsiminde sıcak bir yuvaya kavuşacakları için mutlu olduklarını belirten Duyar, bölgede yardım çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Hatay Dernekler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Şakir Dağdelen de 6 Şubat'taki asrın felaketinde Hatay'ın büyük bir yıkım yaşadığını dile getirdi.

Depremlerin ardından devlet ve millet el ele vererek depremzedelerin yanında olunduğunu söyleyen Dağdelen, "81 ilin tamamı Hatay'a el uzattı. Çok eksikliklerimiz var, yapacak çok şey var, bir yandan devletimiz bir yandan sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız uğraşıyor. Hatay'ı hep birlikte yeniden inşa edeceğiz." diye konuştu.

Depremzede Hasret Tarhana da "Kışa giriyoruz. Prefabriklerin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu kış bir nebze de olsa sıcak bir yerde kalacağız." ifadesini kullandı.

Açılışın ardından Samandağ'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Zonguldak Madenciler Korosu konser verdi.